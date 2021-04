Cynthia Klitbo da su apoyo a Frida Sofía

Ciudad de México.- Cynthia Klitbo manifestó su apoyo a Frida Sofía luego de que la joven denunciara públicamente a su abuelo Enrique Guzmán por haberla abusado cuando era una niña.

Durante su encuentro con la prensa, la actriz que recientemente reveló su abuso cuando era una adolescente, expresó: “Yo creo que la ley es la que tiene que encargarse de esto, si tú no tenías roto el himen no había un tipo de abuso, entonces ahorita las cosas han cambiado para bien, y lo que yo me percato es que también ha habido como un abuso, y yo como feminista que me considero y que creo en la equidad de género, considero que deberían de tener bien cimentadas estas pruebas”.

Por su parte, el productor Alejandro Gou salió en defensa del rockero y habló de la relación que mantiene con él desde hace muchos años.

“Enrique es un gran amigo mío, un gran amigo de la familia, su hija Daniela, soy padrino de Sofi, y bueno, para mi es un caballero, yo he producido mucho con él, he hecho obras de él como Sugar y mi experiencia como amigo y como jefe ha sido increíble con Enrique y yo he convivido muchísimo con él, he tenido muchísima vida con él, y sí puedo decir que yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie, simplemente voy a contar lo que yo he vivido, que es un caballero, lo he visto como trata a las bailarinas, como trata al elenco, a sus compañeros, como me trata a mi como jefe, porque sabe diferenciar tratarme como jefe y como amigo, es súper cariñoso con su nieta, con la hija de Daniela Guzmán, viven juntos, ¡imagínate!, entonces yo no sé más del asunto”.

Por último, sobre el estado de ánimo de Enrique, el productor refirió: “obviamente está triste, que te inventen una &%$#* así yo creo que no está padre, a nadie, entonces, yo no sé, no me gusta meterme, mi carrera nunca ha estado en chismes, solamente hablo de lo que conozco, no defiendo ni culpo a nadie, que quede claro, simplemente quiero decir que Don Enrique Guzmán lo que ha trabajado conmigo, lo que ha sido conmigo es un caballero”.