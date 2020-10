Cynthia Klitbo celosa del beso de Rey Grupero a Lucía Mendez

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Klitbo no dudó en externar los celos que sintió de Lucía Méndez luego de observar la forma en que Rey Grupero le robó un beso en la boca a la cantante.

Al ser cuestionada sobre lo que pensó en ese momento, la actriz dijo con una gran sonrisa: “pues nada, no me lo dieron a mi… ¡qué rayada no!, ¡qué rayada mi comadre!”.

Posteriormente, un reportero lo preguntó si era verdad que a La Méndez se le pusieron los ojos amarillos del coraje, a lo que Cynthia replicó: “ay no creo, el Rey Grupero está bien bonito, es tremendo, pero está muy lindo”.

Por último, la reconocida villana de las telenovelas no descartó en darse una nueva oportunidad amorosa con un hombre más joven, pues considera que las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres en el terreno del amor.

“Yo hace mucho que no ando con nadie, entonces la verdad ya no sé… quién sabe, depende las intenciones y si me siento bien… ¿tú crees que hoy en día nada más los hombres pueden andar con alguien más joven?”, finalizó.