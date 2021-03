Cynthia Klitbo: "Yo he sido una mujer violada varias veces"

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una entrevista en Perú, lugar donde actualmente reside la actriz Cynthia Klitbo, platicó sobre la ocasión que fue acosada por un exgobernador, esto cuando aún era muy joven.

Después de ser cuestionada por varios medios de comunicación, la actriz mexicana hizo fuertes declaraciones personales, entre las que llamó más la atención una anécdota sobre una ocasión que sufrió acoso y maltrato por parte de un exnovio.

"Yo tenía un noviecito cuando tenía 14 años, que estudiaba en el Hispano, que se llama Beto Reyes, que tenía un grupo que se llamaba "The News", y a mi me llevaron a un fiesta con sus amiguitos, que eran más grandes que yo, tenía 16 o 17 años y yo desperté toda vomitada, desnuda y rodeada de todos estos chavos", platicó la actriz.

Klitbo externó que ha sido acosada en más de una ocasión, pero siendo menor de edad está anécdota la marcó para el resto de su vida, reclama de alguna manera a su madre por no acompañarla de niña, pero aclara que esto se da en todos los círculos sociales y hay que poner más atención al tema.

"Esto se da muchísimo y a mí me pasó más de una vez. Yo he sido una mujer violada varias veces", confesó la actriz mexicana durante la rueda de prensa, señalando que aún hay mucho que hacer por el tema.

En aquel entonces Cynthia Klitbo no realizó la denuncia ante las autoridades competentes y reveló cuál fue el motivo: "¿Cómo iba yo a denunciar? no existían los movimientos que ahora animan a generaciones como mi hija, en ese entonces tu llegabas a una delegación y lo primero que te hacían era meterte un pato y abrirte mucho más, para ver si te habían roto el himen y eso sigue pasando, puedes tener un bebé y de todas maneras le van a meter un pato a ver sí le rompieron el hymen", expresó la actriz.

Durante la charla con medios de comunicación, la actriz platicó que no ha sido el único caso que ha tenido que superar, y a decir de Klitbo, hasta políticos han intentado sobrepasarse con ella, faltándole al respeto.

"Me llamaron a la oficina de esta persona, que en ese momento era el gobernador, mi mamá siempre estaba trabajando cuidando niños, entonces yo siempre estaba sola, a mí no me llevaba mi mamá", narró la actriz.

"Pregunté a los mirreyes '¿Yo qué hago aquí?', 'Es que vamos a subir con el licenciado", y de repente se desaparecieron los guaruras, y yo acabé correteada, picando en el elevador, llegué llorando con mi mamá y le conté", recordó y aclaró que salió asustada del lugar, su madre fue a la primera que le contó lo sucedido.

Las denuncias no paran, ahora Cinthya Klitbo habla sobre el día que sufrió abuso cuando tenía 14 años y también revela que un exgobernador intentó abusar de ella.#PájarosEnElAlambre�� en #SaleElSol��: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/cfwjYrqIjv — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) March 29, 2021

Reclamó a su madre la falta de compañía

Durante la rueda de prensa donde Cynthia platicó con los medios de comunicación en Perú, su lugar de residencia temporal donde graba su más reciente trabajo actoral, recordó que su madre le dio independencia desde muy pequeña, pero reconoció que sí le hizo falta más cuidado y compañía por parte de ella.

"Llegué llorando y le conté a mi mamá. Le decía '¿por qué no vas conmigo?, ¿por qué nunca estas conmigo?', pero mi mamá tenía una mentalidad diferente por que desde los 10 años me dijo 'Aquí está el boletito del metro, aquí está el camión' y adiós", recordó afirmando que su madre siempre la hizo una niña muy independiente.

La actriz confesó que ha pasado momentos muy difíciles como mujer, pero gracias a su experiencia ha podido superar los momentos amargos y ahora lo puede platicar sin problemas.

"Por qué yo ya soy una vieja cincuentona flaco, ya sortee todo, todo absolutamente todo, yo siempre supe darme mi lugar. Y es una desgracia, pero todavía hace poco, aún ya de vieja, me agarraron las pompas", externó.

Al cuestionarla sobre los personajes que han faltado a su respeto, la actriz se negó a dar nombres y afirmó que más de un miembro del medio artístico se ha sobrepasado con ella. "No voy a decir nombres, a mi no me interesa, por que acabaría medio ambiente artístico en la cárcel, pero es una cosa que se da en todos los niveles, todas las profesiones, y se da mucho en el ambiente artístico", afirmó.