Cumplen Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez 14 años como pareja

Alessandra Rosaldo compartió un romántico mensaje con dedicatoria especial para Eugenio Derbez debido a que este 27 de marzo cumplen 14 años de ser pareja.

Acompañado de un video en el que aparecen varias imágenes de la feliz pareja y un tema interpretado por la integrante del dúo Sentidos Opuestos, la cantante escribió:

“¡14 AÑOS JUNTOS HOY! Feliz Aniversario amor mío @ederbez Gracias por todos estos años de crecimiento, aprendizaje, aventuras, sueños realizados y profundo amor. TE AMO CON TODA LA FUERZA DE MI SER ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ Y qué bueno que no podemos salir porque no se me ocurre mejor manera de festejar que estando en casita con nuestra hermosa hija, jugando juegos de mesa, viendo pelis, jugando con Fiona y simplemente apreciando y disfrutando nuestra vida juntos. ¡TE AMO! #amosertuesposa #amonuestravidajuntos #nomecambiopornadie”.

Cabe recordar que luego de iniciar su romance, fue hasta el 7 julio de 2012 cuando el actor y la intérprete contrajeron nupcias y años más tarde nacería Aitana, única hija que tienen en común.