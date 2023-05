¿Cuándo deportarán a Pablo Lyle a México?

Ciudad de México.- Después de los rumores sobre el destino legal de Pablo Lyle sobre que el actor podría ser deportado a México, es que ahora se aclaró el tiempo en que el artista regresaría al país.

Con documentos en manos, la penalista reveló la fecha real en que Lyle regresaría a casa. “Es importante esclarecer lo que ha sucedido […] en este documento, tenemos evidencia que desde el 6 de abril, del 2023 hay una detención de Pablo Lyle por parte de inmigración, ¿qué quiere decir eso?, ¿qué será deportado mañana?, no, absolutamente no. Siempre hemos explicado que existe un proceso para deportar a una persona”, inició su explicación Hoyos.

Respecto al tiempo que el actor estaría en Estados Unidos, la abogada únicamente señaló lo siguiente.

Como ya determinó un jurado, la sentencia original fueron 5 años de cárcel, 8 de probatoria, cuando decimos ‘no lo va a cumplir completo’, existe la posibilidad de que no sea cumplido completo, normalmente es el 85%, en ese momento inmigración lo puede recoger y deportarlo, Lo cual quiere decir que cuando lleguen a México, esos 8 años de probatoria, lo más probable es que no los va a cumplir… entonces la detención existe, la deportación es eminente, el cuándo, esclarecemos en este momento, no lo sabemos, inmigración tiene sus procesos, tiene sus tiempos, yo creo, y mi opinión, leyendo estos documentos, es que por lo que inmigración ya ha hecho su intención clara a través de esta carta del 6 de abril, lo probable es que lo recojan tan pronto o 12 antes de que termine su condena”