Crystal, viuda de Hugh Hefner, pierde seguidores tras retirarse implantes mamarios

CIUDAD DE MÉXICO.- La viuda de Hugh Hefner, el famoso empresario y playboy estadounidense fundador de la revista Playboy, Crystal Hefner, confesó el presente martes que perdió miles de seguidores en sus redes sociales al revelar que decidió revertir ciertas cirugías estéticas y publicar fotos "más discretas".

Pese a la pérdida de fans, también mencionó que empezó a ganar más seguidoras femeninas en distintas plataformas como Instagram, donde suele compartir sus imágenes, y aunque antes eran más sensuales, ahora la modelo quiso dar un cambio radical y mostrar una versión distinta de sí misma que no agradó mucho a su público masculino.

Hefner escribió que lleva años queriendo ser honesta consigo misma en las redes y que las personas que siguen con ella actualmente están pendiente de su vida de una manera más positiva y que está agradecida por eso.

En resumen, el sexo vende. No sé si me sentí empoderada al vestirme con poca ropa, mostrar escote, etc... o si simplemente sentí que eso se esperaba de mí o qué... pero ahora puedo decir con confianza y orgullo al 100% que la modestia es lo que me empodera en estos días y debido a que me siento mucho mejor internamente, probablemente será así por el resto de mi vida".