Critics Choice Super Awards 2021

Hoy cinco villanos del último año se reunirán para pelear entre sí y descubrir quién es el mejor: por un lado está el malévolo Dr. Robotnik (Jim Carrey en "Sonic", la película), en otro la mujer que sólo mata por deporte (Hilary Swank, "La cacería") y, en uno más, la chica posesionada por el espíritu de un maniaco (Kathryn Newton, "Freaky: este cuerpo está para matar").

Los otros dos son un hombre que hace ver su suerte a una pareja atrapada en repetir el mismo día, aparentemente para la eternidad (J.K. Simmons, en "Palm Springs") y una pareja de padres animados negligentes (Martin Short and Jane Krakowski, en "The Willoughbys").

El grupo se reunirá de manera virtual en la primera entrega de los Critics Choice Super Awards, donde votas puros críticos del audiovisual y que reconocerá al cine de terror, acción, animación alusiva, ciencia ficción y fantasía.

Las plataformas de streaming tendrán fuerte presencia con títulos como "Da 5 Bloods: hermanos de armas" y "Extraction: Misión de rescate", ambas de Netflix, que pelean como Mejor Película de Acción; también está "Palm Springs", de Hulu y "The vast of night", producida por Amazon Studios, en la categoría de Película de Sci-Fi o Fantasía.

Viejos conocidos del cine también estarán presentes. En la categoría de Mejor Actor de Acción se verán las caras Tom Hanks por Greyhound, Apple TV+; Chris Hemsworth gracias a Extraction y Will Smith por "Bad Boys" por siempre, estrenada en cines a principios de 2020 y tercera entrega de la saga.

Hilary Swank no solo busca el premio a Mejor Villana, sino que también fue considerada como Mejor Actriz en Película de Acción al lado de su compañera de reparto en "La cacería", Betty Gilpin. En la categoría se encuentran Yifei Liu por Mulán y Blake Lively gracias a "The rhythm section".

Como Mejor Película de Terror se encuentran "Freaky: este cuerpo está para matar"; "El hombre invisible"; "Relic", "The Rental" y "Sputnik: extraño pasajero".

Y para no variar, Disney tiene a dos representantes en la categoría de Animación con "Soul" y "Onward", pero no será fácil pues Netflix va con tres, "Over the moon", "A shaun the sheep movie: Farmageddon" y "The Willoughbys", "Wolfwalkers", es de Apple.

"Tenet", que en plena pandemia era la apuesta de exhibidores para atraer público, sólo está en dos categorías.

La entrega de galardones, de la que damos la lista completa, se podrá seguir a partir de las 19:00 horas por el canal de paga TNT.

MEJOR PELÍCULA DE ACCIÓN

Bad Boys para siempre

Da 5 bloods: Hermanos de armas

Extraction: Misión de rescate

Greyhound

La cacería

Mulan

The outpost

Tenet

MEJOR ACTOR EN PELICULA DE ACCIÓN

Tom Hanks (Greyhound)

Chris Hemsworth (Extraction: Misión de rescate)

Caleb Landry Jones (The outpost)

Delroy Lindo (Da 5 Bloods: hermanos de armas)

Will Smith (Bad Boys por siempre)

John David Washington (Tenet)



MEJOR ACTRIZ EN PELÍCULA DE ACCIÓN

Betty Gilpin (La cacería)

Yifei Liu (Mulan)

Blake Lively (The rhythm section)

Iliza Shlesinger (Spenser confidential)

Hilary Swank - (La cacería)



PELÍCULAS DE ANIMACIÓN

Onward

Over the moon

A shaun the sheep movie: Farmageddon

Soul

The Willoughbys

Wolfwalkers

INTERPRETACIÓN VOCAL MASCULINA EN ANIMACIÓN

Jamie Foxx (Soul)

Will Forte (The Willoughbys)

Tom Holland (Onward)

John Krasinski (Animal crackers)

Chris Pratt (Onward)

Sam Rockwell (The one and only Ivan)



INTERPRETACION VOCAL FEMNINA EN ANIMACIÓN.

Tina Fey (Soul)

Honor Kneafsey (Wolfwalkers)

Maya Rudolph (The Willoughbys)

Phillipa Soo (Over the Moon)

Octavia Spencer (Onward)

Eva Whittaker (Wolfwalkers)



PELÍCULA DE SUPERHÉROES, COMICS O VIDEOJUEGOS

Aves de presa

La vieja guardia

Secret society of second-born royals

Sonic, la película

Superman: Man of tomorrow



ACTOR EN PELÍCULA DE SUPERHÉROES, COMIC O VIDEOJUEGOS

Skylar Astin (Secret society of second-born royals)

Jim Carrey (Sonic, la película)

Chiwetel Ejiofor (La vieja guardia)

Ewan McGregor (Aves de presa)

Ben Schwartz (Sonic, la película))





ACTRIZ EN PELÍCULA DE SUPERHÉROES, COMICS O VIDEOJUEGOS

Layne (La vieja guardia)

Peyton Elizabeth Lee (Secret society of second-born royals)

Margot Robbie (Aves de presa)

Jurnee Smollett (Aves de presa)

Charlize Theron (La vieja guardia)

PELÍCULA DE TERROR

Freaky: este cuerpo está para matar

El hombre invisible

Relic

The rental

Sputnik: extraño pasajero



ACTOR EN PELÍCULA DE TERROR

??p? Dìrísù (His house)

Pyotr Fyodorov (Sputnik: extraño pasajero)

Michiel Huisman (The other lamb)

Dan Stevens (The rental)

Vince Vaughn (Freaky: este cuerpo es para matar)



ACTRIZ EN PELÍCULA DE TERROR

Haley Bennett (Swallow)

Angela Bettis (12 hour shift)

Elisabeth Moss (El hombre invisible)

Kathryn Newton (Freaky: este cuerpo es para matar)

Sheila Vand (The rental)



PELÍCULA DE SCI-FI O FANTASÍA

Love and Monsters

Palm Springs

Possessor

Synchronic

The vast of night



ACTOR EN PELÍCULA DE SCI-FI O FANTASÍA

Christopher Abbott (Possessor)

Jake Horowitz (The vast of night)

Anthony Mackie (Synchronic)

Andy Samberg (Palm Springs)

J.K. Simmons (Palm Springs)





ACTRIZ EN PELÍCULA SCI-FI O FANTASÍA

Ally Ioannides (Synchronic)

Katherine Langford (Espontánea)

Sierra McCormick (The vast of night)

Cristin Milioti (Palm Springs)

Andrea Riseborough (Possessor)



MEJOR VILLANO

Jim Carrey (Sonic: la película)

Kathryn Newton (Freaky: este cuerpo está para matar)

Martin Short y Jane Krakowski (The Willoughbys)

J.K. Simmons (Palm Springs)

Hilary Swank (La cacería)