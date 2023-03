Critican a Verónica del Castillo por revelar detalles íntimos sobre la muerte de Rebecca Jones para "autopromocionarse"

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer se dio a conocer el repentino fallecimiento de Rebecca Jones a sus 65 años edad. Su exesposo, Alejandro Camacho, confirmó la noticia mediante un comunicado.

Amigos y colegas de la actriz publicaron mensajes y fotografías desde sus cuentas de redes sociales con el objetivo de rendir honor a la memoria de Jones; sin embargo, fueron las palabras de Verónica del Castillo las que llamaron la atención de los usuarios y la convirtieron en blanco de fuertes críticas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Del Castillo lamentó el fallecimiento de, quien aseguró, era su gran amiga, pero lo que provocó el enojo de sus seguidores es que en su mensaje compartió detalles íntimos de la actriz y de la enfermedad que sufría, a pesar de que ella no deseaba que saliera a la luz.

Lo que para muchos fue lo más grave, es que durante el extenso texto, Verónica también habla sobre su negocio de oxígeno líquido, lo que muchos tacharon de un intento de promocionarse a costa de una noticia tan delicada.

"Desde diciembre 2022 me pediste ayuda para desintoxicarte de las quimios que recibiste. Ya teníamos listo tu plan de rescate y nunca se pudo dar. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste", agregó.