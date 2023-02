Verónica del Castillo confirma ruptura con René de la Parra

Ciudad de México.- Aunque hace unas semanas Verónica del Castillo y René de la Parra habían negado su separación, ahora la periodista confirmó que pusieron fin a su relación.

Anteriormente se dijo que la hija de Eric del Castillo se había cansado de mantener a René y lo había corrido de su casa, aunque Verónica aclaró la situación y reveló la razón por la que terminó con de la Parra.

De hecho, primicia, ahora sí ya terminamos la relación, ya no hay relación, él posiblemente se va a ir a vivir a otro país, entonces decidimos, y por las buenas y quedamos súper bien, bueno, yo lo adoro, quedamos que ya se acababa la relación… Sí, se va a ir a vivir a otro país, la verdad es que ya no tiene caso, ya no tiene sentido. Mejor yo lo digo primero a que se me vaya a adelantar algún traidor en la revista”

Explicó Del Casillo en entrevista con el programa Sale el Sol.

Excelentes condiciones

Por último, la comunicadora aseveró que la relación con su expareja quedó en excelentes condiciones y siempre que esté dentro de sus posibilidades, lo respaldará.

“Con René sí quedamos en buenos términos, y nos vamos a ayudar siempre que podamos, en lo que yo pueda ayudar a él, a sus hijos. O sea, siempre le voy a dar el lugar a mis parejas y voy a defender al hombre que esté conmigo”, manifestó.

Tras las especulaciones de rompimiento entre Verónica y René, Alma Cero declaró que le hizo un préstamo a De la Parra que hasta ahora no le ha pagado y no solo eso, sino que le hizo más préstamos, aunque precisó que esas deudas ya quedaron liquidadas. Por su parte, De la Parra, no ha emitido ningún comentario al respecto.