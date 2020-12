Critican a Fuerza Informativa Azteca por haber quitado de los noticieros al periodista Jorge Zarza

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su participación en el programa especial que se transmitió por Azteca Uno, “Rostros 2020”, el ex presentador del noticiario “Hechos AM”, Jorge Zarza, volvió a ser noticia después de su salida, en julio pasado.

El domingo pasado, TV Azteca transmitió el programa “Rostros 2020”, que trataba de un resumen de los acontecimientos y noticias más relevantes durante 2020, donde Alex Kaffie, el conductor se lució y dio cátedra de cómo se debe liderar un noticiero.

“Me gustó tanto el especial 'Rostros 2020' que ayer presentó Jorge Zarza por Azteca Uno que volví a verlo en la opción de -2 horas. Dicho programa hizo un repaso por les personajes y las noticias que ocuparon los titulares del año que está expirando”, escribió.

En su columna Sin Lisonja, el comentarista de espectáculos resaltó que el guión del programa fue formidable y la conducción de Zara no tiene reproche.

Una vez más Jorge Zarza dio muestra de la maestría y oficio que tiene como periodista. Ojalá las y los imberbes titulares de los telediarios 'Hechos AM Primera Línea', 'Hechos AM' y 'Hechos Aquí Entre Nos' le aprendieran al susodicho. Y es que aunque en Fuerza Informativa Azteca no lo reconozcan, deben estarse dando de topes por haberlo quitado a él para poner a «sangre joven» ¡que lo único que ha conseguido es hundir los ratings hasta el suelo!”, finalizó.