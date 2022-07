Critican a Adamari López por 'promover' el poliamor: "Si no pudo con uno, menos con tres"

MIAMI.- La actriz puertorriqueña tiene millones de seguidores, muchos la apoyan y otras la critican. La han señalado por sus cambios de peso y por sus rupturas amorosas.

En sus redes sociales comparte gran parte de su vida, pero algo que ha llamado la atención últimamente es que se muestra como una persona devota, que asiste a la iglesia cada domingo. Quizás ha sido esto lo que ha hecho que los usuarios estén más al pendiente del tipo de contenido que publica.

Recientemente subió un reel a su cuenta de Instagram que causó gracia, pero también críticas, pues algunos dijeron que promueve el “poliamor”, es decir, el tipo de relación donde se tiene más de una pareja a la vez.

En el video, Adamari luce unos lentes y un conjunto de playera y short, y utiliza un audio que dice:

Estos son algunos de los comentarios que los usuarios escribieron en respuesta a su publicación:

Ay, no des esos mensajes”, “No me metas ideas”, “Andar con tres no representa a una buena mujer, en mi país se llama p…”, “Pero si no pudo con uno, menos con tres”, “Anda alborotada”.