Critica vocalista de Banda MS a agrupaciones que hacen vídeos candentes

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia virtual con la Chicuela para el programa matutino Venga la alegría, los intérpretes de Banda MS hablaron si se atreverían a hacer un video candente, como lo hicieron sus colegas de la Banda Recoditos.

EL vocalista de la agrupación explicó que no cree haya un interés por parte de sus seguidores de ver este tipo de videos de la Banda. "Sinceramente te voy a decir, no creo que haya persona que nos quiera ver desnudos a nosotros por nada", bromeó el cantante.

"Cada quien es digno de hacer lo que quiere y cada quien se defiende en las situaciones cómo se pueda defender y eso es muy respetable", explicó el vocalista de la banda y añadió, "De nuestra parte como Banda MS hay mucho respeto hacía nuestro público, nuestros fans y nuestra familia", expresó.

"Tú te puedes dar cuenta en los videos que hacemos como Banda MS, yo creo que hace buen tiempo que no hacemos un video que abarque escenas fuertes, porque queremos llegar a todo tipo de público", aclararon los vocalistas de la agrupación.

Al cuestionar a Walo, vocalista de la banda, porqué no se anima a hacer este tipo de video, el interprete expresó: "Yo respeto muchísimo a mi hijo, no haría nada para atentar contra él y su manera de pensar, en la percepción que tiene mi hijo de mi como su padre".

"A mi me gustaría mucho que siempre mi hijo tenga esa imagen de mí, de un hombre que le dio un buen ejemplo y siempre trató las cosas de una manera honorable. Yo Oswaldo Silvas no me atrevería a hacer una cosa así por mis hijos y por mi esposa, por su puesto", afirmó.