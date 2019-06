Critica Cynthia Klitbo a quienes aprovecharon muerte de Edith González

Tras el repentino deceso de Edith González y la variada información que surgió después de la lamentable noticia, la que reprocha la actitud de algunos de sus colegas es Cynthia Klitbo.

Durante su encuentro con la prensa, la actriz manifestó su descontento con algunos de sus compañeros por la actitud que tomaron ante esta situación.

Me parece que los exhibicionismos cuando hay un dolor tan grande no vienen al caso, hubo gente que quiso decir discursos y cosas y que no fue tan íntimo amigo de Edith o creo que ni la conocieron, y se hizo todo un pleito para ver quién hacía el velorio, yo por respeto a mi amiga decidí retirarme y mantenerme como a ella le hubiera gustado”, declaró.