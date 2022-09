Cristián de la Fuente rompe el silencio tras video donde besa a otra mujer que no es su esposa

Cristián de la Fuente sigue en el ojo de todos, tras ser captado besándose con una mujer que no es su esposa.

El actor, que se encuentra trabajando en la Ciudad de México, reconoció que sí se besó con una dama al interior de un restaurante de la capital azteca en días pasados.

Un error de borracho

“Cometí un error... una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, explicó el artista chileno en entrevista para el programa En Casa de Telemundo.

El intérprete que ha protagonizado melodramas como Amor Bravío y En tierras salvajes, admitió su falta y agregó: “Es un error de borracho, de tonto”.

Finalmente, De la Fuente manifestó el remordimiento que siente por las acciones que cometió, sobre todo por su esposa Angélica Castro, con quien tiene 20 años de casado, y su hija Laura.

Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, concluyó.

Hasta el momento Castro no se ha pronunciado en específico sobre la falta de su esposo, pero debido al último video que colocó en su cuenta de Instagram las especulaciones apuntan a que su relación con Cristián atraviesa por una fuerte crisis.