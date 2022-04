Cristian de la Fuente revela detalles de la detención del asaltante que le disparó a su hija

Ciudad de México.- Luego de vivir un traumático episodio al sufrir un asalto en su natal Chile, Cristian de la Fuente llegó a la Ciudad de México.

Por esa razón, el actor reveló que se relacionó en la creación de una legislación para resolver este tipo de delitos que van en contra del bienestar de la gente.

“Yo me puse a disposición de todo este colectivo de padres y estamos todos tratando de luchar por una ley, por la Ley Tamara, que lleva el nombre de una hermosa niña que fue víctima de un robo con violencia y le terminaron disparando por robarle un auto. Apenas vuelva tenemos reuniones con ciertos diputados, ciertos senadores, y la idea es esa, luchar y unirnos como país para que los niños no sean víctima de violencia, y la Ley Tamara incluye a personas de edad, a adultos mayores, a gente con discapacidad, que son las personas más vulnerables frente a la violencia”, explicó.

Cristian de la Fuente aclara dudas sobre delito que sufrió

Posteriormente, Cristian aclaró las dudas que existen con respecto a la detención y pronta liberación de uno de los hombres que lo asaltaron.

“Lo que pasa es que lo habían detenido antes y lo soltaron y volvió a Chile y ahí nos atacó a nosotros, pero ahora está preso, está en prisión preventiva, tiene que estar 90 días mientras la fiscalía está investigando para posteriormente tener el juicio y ver qué sentencia se le da, que esperemos que finalmente la cumpla”, detalló.

Al ser cuestionado por la posibilidad de contratar seguridad privada para evitar este tipo de ataques, De la Fuente manifestó: “espero que en Chile no tengamos que andar con seguridad, espero que el gobierno y todos los involucrados en esto trabajemos duro para no llegar a esos niveles. Lo que afecta a mi país, no es solo en mi país, lo vemos que también es en México y en todos lados, también la violencia en Estados Unidos ha crecido de una forma descontrolada”.

Cuenta detalles de la recuperación de su hija

Debido a que la peor parte del incidente se la llevó Laura, al ser impactada por una bala en las dos piernas disparada por uno de los malhechores, finalmente el artista contó detalles de la recuperación de su hija.

“Va paso a paso literal, esto recién pasó hace un mes, todavía no tiene movilidad completa en la pierna derecha, que es la pierna más afectada, donde entró y salió la bala, pero de apoco la está empezando a mover, de poco a poco tenemos fe que va a caminar, ella tiene el sueño, se puso en la cabeza que el próximo año quiere hacer un triatlón. Está de buen humor, está con optimismo, tiene días difíciles, pero es un ángel, es una niña maravillosa y le doy gracias a Dios que siga conmigo”, concluyó.