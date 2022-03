Cristian de la Fuente vivió como 'rey' en Tijuana

Tijuana BC.- A Cristian de la Fuente Tijuana no le es ajena a su vida, aquí vivió en 1998 cuando hizo la serie “Reyes y Rey” para Telemundo, 23 años después, y tras varias visitas, siempre dice, le da gusto regresar a ella.

“Tijuana es una ciudad a la que le tengo mucho cariño, en el año noventa y ocho, cuando dejé mi país, fue para hacer un proyecto acá, viví aproximadamente un año, fue la primera serie que hice fuera de Chile”, destacó.

El actor chileno se presentará este jueves 31 de marzo con la obra “Divorciémonos mi amor”, una comedia donde da vida a Alejandro.

“Es una historia de amor a pesar del título, es una pareja donde mi esposa es el papel de Mariana (Seoane) que se va a divorciar porque pelean mucho, pero se aman más de lo que creen”, puntualizó.

Se identifica con el personaje

Recalcó que la reflexión de la obra es, no perder el tiempo en tonteras, falta más amor y él se identifica con su personaje al ser igual de enamorado, si bien él está a punto de divorciarse y no lo hace, es porque lucha por la relación.

“Yo llevo veinte años de casado y esos veinte se dan por tener altas y bajas y siempre luchar por la generación que vivimos, nosotros tenemos ahora más paciencia y tratamos de arreglar siempre todo, creo que en eso me parezco a mi personaje”, consideró.

Difícil momento

Y de ese matrimonio, al lado de la conductora Angélica Castro, el fruto de su amor es Laura, quien el pasado 10 de marzo, justo cuando él cumplió 48 años, sufrió un percance donde su hija salió herida por lo que parecía un intento de asalto.

Ahora todos en recuperación, De la Fuente subrayó no aprobar la violencia en ningún momento, y esto sale a colación por lo sucedido también el pasado domingo en la entrega 94 del Oscar con Will Smith y el comediante Chris Rock.

Es difícil juzgar, la violencia no es buena, como medio para resolver un problema, pero tampoco quién soy para juzgar a Smith en un momento donde se están burlando de tu mujer que está enferma, hay que estar en sus zapatos...Pero yo creo que si tocan a mi mujer o a mi hija, te mentiría si te diría que reaccionaría de otra forma, sería lindo decir, no a la violencia, pero que se rían de tu mujer constantemente, no se si lo podría aguantar...Somos animales, a veces reaccionamos visceralmente, no estoy diciendo que este bien, obviamente en el mejor de los escenarios debieron arreglarlo en una forma pacifica”

Puntualizó.

Apoyará a familias

Tras este duro episodio en su familia, el actor de 48 años apoyará de manera directa a familias donde sus hijos se vean afectados, o aquellos padres que perdieron a sus hijos.

“El tipo quería dispararme a mí, no me dio y lamentablemente le dio a mi hija, uno como padre hubiera rogado que me diera a mi y no a ella, pero bueno, no fue tan grabe, pero uno no debe agradecer porque sea menos, debería agradecer porque no pase”, sostuvo.

Y como padre de familia, trabajará en eso, actualmente está el proyecto de Ley Tamara, que modifica el Código Penal de Chile por agredir a personas menores de 18 años, y de la cual habrá una marcha en abril a la que asistirá en su país para apoyar de manera directa y de frente.

Su compromiso como actor es algo que lo distingue, si bien podría estar en el país andino al lado de su hija cuidándola y acompañándola en su recuperación, sabe que no puede quedar mal el proyecto, por lo que este jueves invita a que disfruten de “Divorciémonos mi amor”.

La obra de qué trata

“Divorciémonos mi Amor", es una divertida comedia de enredos, donde se muestra una típica situación amorosa entre dos personas que pelean mucho y piensan en el divorcio como una solución.

Proyectos en puerta

Switch Up es su próxima película.

Hizo un piloto para una serie que se rodará en diciembre

Sabías que…

De la Fuente es Oficial de Reserva de la Fuerza Aérea de Chile, es Capitán, es piloto de acrobacia y monomotores, vuela el Extra 300 y de helicópteros.

Para saber

Divorciémonos mi amor

Jueves 31 de marzo

Elenco: Christian De la Fuente, Malillany Marin, Juan Soler, Julio Camejo, Alexis Ayala, Julián Gil.

El Foro

Horario: 19:00 y 21:30 horas