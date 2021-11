Cristian de la Fuente regresa a Chile de emergencia tras muerte de su hermana

Miami.- El actor chileno Cristian de la Fuente, quien actualmente es juez en el reality “Así se baila”, tuvo que viajar de emergencia a su natal Chile, ya que había recibido la noticia de que su hermana Andrea había fallecido.

De la Fuente dio a conocer a través de su Instagram el triste momento por el cual atraviesa en estos momentos, al publicar una carta de despedida junto a una fotografía en la que aparece con sus hermanos.

Quién iba a pensar que esa foto sería nuestra última Navidad juntos, después vino la pandemia y hoy una llamada telefónica nos demuestra lo frágil que es la vida. Una llamada telefónica puede cambiar todo...Por eso no dejemos nada para mañana, no tengamos cuentas pendientes, no dejemos de decirle 'te quiero' a quienes queremos, no nos quedemos enojados con alguien por una estupidez, la vida es muy frágil y creemos que 'el mañana' lo tenemos asegurado pero no es así"