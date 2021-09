Cristián de la Fuente estrena “Así se baila” por Telemundo

El próximo 16 de septiembre se estrena la segunda temporada de “El Juego de las Llaves” donde Cristián de la Fuente sorprenderá con un nuevo personaje, Guillermo.

Pero en tanto, el actor chileno esta noche debuta con el programa “Así Se Baila” una competencia que mostrará a diez parejas conformadas por celebridades y que encenderán la pista de baile en un encuentro como nunca antes se había visto.

Amigos, esposos, compañeros de trabajo y familiares ofrecerán un espectáculo para mostrar sus mejores pasos de baile y conquistar al público.

El jurado de celebridades

El jurado estará integrado por tres celebridades entre las que destaca la participación de la Fuente.

En conjunto evaluarán las participaciones de los concursantes y decidirán qué pareja pasa al siguiente programa y una parte esencial para definir a las parejas que avanzarán lo decidirá el voto del público.

“Así se baila” llega por la Cadena Telemundo a las 20:30 horas.



Además de este proyecto, se encuentra la película “You Are My Home” misma que se colocó entre lo más visto en su primera semana de estreno en Netflix.