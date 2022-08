Cristian Castro vuelve a estrenar look de cabello.

Tijuana, Baja California.- En días pasados el cantante Cristian Castro sorprendió a sus admiradores con su anterior 'look': una melena morada.

Por ello, el cantante de 'Azul' se defendió tras desatarse una ola de memes y declaró que: “ me divertí un poquito, la verdad que estoy emocionado con tanto jurado, y hay como que diferenciarse del todo, no sé, es como un circo realmente de gente ahí, entonces hice algunos looks muy estrafalarios ahí, parezco Austin Powers mal comido, mal pagado. El pelo amarillo también me puse en el primer capítulo”.

Actualmente en unas fotos compartidas por Chisme No Like, el cantante volvió a renovar su imagen, en esta ocasión se tiñó el cabello de los colores del equipo de futbol argentino.

Castro se encuentra de jurado en el programa ‘Canta conmigo ahora’ junto a José Luis Rodríguez ‘El Puma’ en este país.