Cristian Castro confirma nuevo romance; afirma estar “muy contento”

CIUDAD DE MÉXICO.- Cristian Castro, contrario a otras ocasiones, no ocultó ni negó su nuevo romance, luego de que el artista fuera captado en pleno beso y abrazo con una rubia despampanante en Estados Unidos.

En las imágenes dadas a conocer por el programa Despierta América, el cantante se mostró accesible con la reportera que lo interceptó durante su paseo con su novia, y confesó estarse dando una nueva oportunidad en el amor.

“Ahora gracias a Dios tengo a mi novia, ahora sí puedo platicar un poquito más… estoy muy contento… ahora sí tengo algo que platicarte, estoy muy contento la verdad”, dijo Cristian sin revelar la identidad de su pareja.

Previo a esta declaración de amor, el cantante aprovechó para levantar la mano y confesar sus deseos de participar en la bioserie que se realizará de Don Manuel “El Loco” Valdés, pues anhela que exista un proyecto que pueda unirlo a su fallecido padre.

“Ojalá que sí, me gustaría mucho estar participando en esa serie, para que también quede un recuerdo mío en relación a mi padre, me gustaría esa actuación, me encantaría que fuera mía”, expresó.