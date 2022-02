Courteney Cox, actriz de "Friends", se sincera sobre sus arreglos estéticos

ESTADOS UNIDOS.- La serie estadounidense de "Friends" sigue siendo una de las producciones más aclamadas por el público a nivel mundial, ya que cada uno de los personajes logró conquistar a los espectadores con sus divertidas actitudes y experiencias que enfrentan las personas en el proceso de adultez.

Sin embargo, parece ser que estos mismos actores a veces desean volver a aquella época cuando eran jóvenes y estaban alcanzando la fama a muy corta edad, tal es el caso de Courteney Cox, quien interpretó a Monica Geller en el exitoso programa televisivo. Dicha actriz llamó la atención de sus fanáticos luego de ver que su aspecto físico estaba cambiando de una manera impresionante.

Durante una entrevista para la revista Sunday Time Styles que se lanzó el pasado domingo, la actriz habló de cómo el cánon de belleza femenina establecida por la industria del entretenimiento fueron un influyente muy grande en su amor propio y por ende, en su seguridad. Y es que Cox aseguró que tenía una percepción de sí misma un tanto desfigurada, sobre todo en el envejecimiento.

Quien dio vida a Monica Geller reveló que se volvió "loca" con los tratamiento estéticos, aunque no se arrepiente de ninguno de estos. Sin emabrgo, comentó que a sus 57 años se siente muy cómoda con sus cambios naturales y "pareciendo mayor", pese que antes lo pasaba muy mal.

Hubo un tiempo en el que decías: 'Oh, estoy cambiando. Estoy pareciendo mayor'. Y traté de perseguir eso (la juventud) durante años. Y no me di cuenta de que, m*erda, en realidad me estoy viendo muy extraña con inyecciones y haciendo cosas en mi cara que nunca haría ahora", agregó.

Asimismo, Courteney Cox mencionó que decidió parar con los arreglos estéticos cuando se percató que su rostro se volvió un foco de atención para los medios de comunicación, quienes señalaban que la actriz se estaba desfigurando y que lucía rara.

"No me di cuenta de que, mie**a, me veía realmente extraña con las inyecciones y haciéndome cosas en la cara que nunca debía hacerme... Tenía que parar. Era una locura".

Y ahora que renunció a dichos arreglos, la actriz acepta que es una gran fanática de los productos de belleza que sirven para reducir las líneas de expresión, pues cree que son muy eficaces para una mujer de su edad que está muy cerca de cumplir las 6 décadas.

¿Crisis de mediana edad?

Durante su entrevista, Cox expresó que se sintió bastante identificada con la lucha interna de su personaje de mediana edad en la próxima serie de Starz, "Shining Vale", en la que interpretará a Pat Phelps, una novelista que atraviesa la crisis de la mediana edad y de la menopausia.

Ante esto, Courteney reconoció que le es muy difícil aceptar que esta envejeciendo y que se acerca a los 60 años: "Oh, Dios, es tan difícil incluso oírlo o decirlo. No puedo creerlo", dijo.

Por último, la actriz destacó que no hay nada de malo en llegar a esta edad, sino que le parece impresionante cómo es que el tiempo "pasa volando", aunque ahora es más consciente de qué hacer con su tiempo.