Corona Capital 2021 a la vuelta de la esquina: todo lo que necesitas saber

MÉXICO.- Cada vez está más cerca el Corona Capital 2021 y aquí está todo lo que hace falta saber antes de llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez, para disfrutar al máximo el primer festival de música en la Ciudad de México tras la pandemia.

Medidas Sanitarias obligatorias

En esta ocasión extraordinaria, antes de informarse sobre cómo, cuándo y dónde será el evento, debido a la contingencia sanitaria es de vital importancia presentar, además del boleto, una identificación oficial y la constancia de vacunación completa, esta última emitida por autoridad mexicana o extranjera.

A falta de esta constancia de vacunación se pedirá una prueba negativa de COVID-19 de laboratorio privado autorizado, esto sin importar la edad que tengas. Esta prueba, sea de antígenos o PCR, deberá haberse aplicado en un máximo de 72 horas antes del día en que desees entrar.



A la entrada del recinto habrá toma de temperatura para todos los asistentes y para evitar cualquier tipo de contagio, las autoridades detendrán a las personas que registren alta temperatura y no podrán ingresar al inmueble, independientemente si tienen el esquema completo de vacunación o su prueba negativa de antígenos o PCR

El uso continuo de cubrebocas es obligatorio a lo largo de todo el festival, sin importar que comprueben su status de vacunación o su prueba negativa de antígenos o PCR.



¿Cuándo y dónde?

La cita es este sábado 20 y domingo 21 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México. Las puertas se abrirán a las 13:00 horas y aunque la presentación de la última banda termine a las 24:00 horas, las puertas se cerrarán a las 2:00 am.



¿Cómo llegar?

La Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, está ubicada en Avenida Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, en la Alcaldía Iztacalco. Se puede llegar carro por Avenida Viaducto Río La Piedad y Avenida Río Churubusco, entre las inmediaciones del inmueble se encuentra la estación del metro Ciudad Deportiva. Otras estaciones del metro cercanas al lugar son la de Velódromo y Puebla. El acceso al festival será por la Puerta 15, si cuentas con boleto de Admisión General, o por la Puerta 7, si tu acceso es Comfort Pass o Citibanamex Plus. Se recomienda medir el tiempo de llegada considerando el tráfico que, por lo regular se genera en las inmediaciones de lugar por la llegada de miles de personas.

Objetos permitidos

Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)

Celulares (cuídenlos mucho y guárdalos en las bolsas frontales de tu pantalón)

Cangureras

Lentes de sol y sombreros

Encendedores y paquetes de cigarros cerrados

Tapones de oído

Pomada de labios y lipgloss cerrado

Maquillaje en polvo y tampones/toallas sanitarias en empaque cerrado

Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles

Paquetes de chicles cerrados

Medicinas de prescripción (es necesario traer prescripción de un doctor)

Hula hoops (incluyendo los que tienen LEDs)

Muñecos inflables (Deben estar desinflados al ingreso)

Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc. ) y bastones de GoPro extensibles

Cigarros electrónicos y vaporizadores

Bloqueador solar en crema

Objetos prohibidos

Sustancias ilegales

Drogas o parafernalia de drogas

Mascotas

Máquinas que dan masajes o masajeadores

Rayos láser o cornetas

Luces químicas duras que pueden servir como proyectiles

Guantes de LED

Chupones

Gotas para los ojos

Medicamentos de venta libre

Maquillaje líquido y tampones/toallas sanitarias abiertos (a la entrada)

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

Plumones, plumas o pintura en lata

Cadenas largas o joyería con picos

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Pelotas o Frisbees

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas

Odres, Bota bags o anforitas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm

Peluches

Paquetes de cigarros abiertos

Comida o bebidas externos (especialmente bebidas alcohólicas)

Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)

Cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripees, zooms grandes etc.)

Aerosoles (desodorantes, pintura, etc.)

Perfumes

Bebidas alcohólicas, energéticas, etc.

Sombrillas o paraguas

Horarios de las bandas por día

La organización ya confirmó los artistas darán show en cada fecha. El sábado estará Tame Impala cerrando el evento y también se estarán: Disclosure, St. Vincent, The Kooks, LP, Ashnikko, Cheap Trick, Khruangbin, All Time Low, Bleachers, Slowthai, Turnstile, Dayglow, SG Lewis, Boy Pablo, Missio, Ritt Momnet, Elliot Moss, Electric Guest, Faxear, Faye Webster, Alfie Templeman, Shura, Hana, Hamzaa y Goss.

Mientras que el domingo, Twenty One Pilots cerrará el festival con un gran show y también se presentarán: Rüfüs DU SOL, Royal Blood, The Bravery, Aurora, Pabllo Vittar, The Whitest Boy Alive, 070 Shake, JP Saxe, Parquet Courts, Fight Facilities, Aliana Castillo, Smith & Thell, George Fitzgerald, Cautious Clay, Nessa Barrett, Lightning Seeds, Jehnny Beth, Glaive, Flamingosis, Adamad Melchor, Ela Minus, Will Joseph Cook, Gaia y Niko Rubio.