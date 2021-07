"Corazón Borrado" llega a netflix este fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO: "Corazón Borrado" o "Boy Erased" por su título en inglés es una película del director y guionista Joel Edgerton, filmada en el 2018 en locaciones de Australia y Estados Unidos, que plantea las crueles estrategias de conversión que usan campos de concentración en América para "quitar" lo gay a sus reclusos.

Edgerton logra reunir un elenco de lujo encabezado por Lucas Hedges (Nominado al Oscar por su participación en "Manchester By The Sea"), Nicole Kidman (nominada al Óscar como mejor actriz principal por su papel en "Moulin Rouge"), Russell Crowe (Nominado al Oscar por su papel en "El Gladiador"), Joel Edgerton (recordado por su reciente participación en "The Resistence Broadcast"), Madeline Cline (Tina en la serie de Nerflix "Stranger Things"), Xavier Dolan ("It´s Only the End of the World") y el músico australiano Flea.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Basada en el libro de memorias de Garrard Conley, "Corazón borrado" narra la experiencia de ser homosexual en el centro de los Estados Unidos blancos y cristianos, en cuyo seno es habitual tratar el asunto como una enfermedad que puede y exige ser curada. Pero tampoco es cuestión de señalar con el dedo y mirar para otro lado: los debates en torno a las leyes de género expusieron en la Argentina la existencia de un pensamiento afín.

¿De qué trata "Corazón Borrado"?

Jared es un joven que se dirige a sus padres para expresar que tiene dudas sobre su sexualidad y genero, lo que ocasiona la molestia de sus tutores, al ser considerado por su religión como "actos impuros".

Por este motivo el joven es ingresado en un campo de reclusión para cambiar su homosexualidad, pero con métodos ortodoxos utilizados en clínicas para enfermos mentales de mediados del siglo pasado.

En ese campamento de la vergüenza, Jared recibe entre rezos y plegarias valiosas enseñanzas para dejar de ser gay: pararse como un hombre, no cruzar las piernas al sentarse, interpretar un papel. Dirigido por el actor australiano Joel Edgerton, el film combina aciertos con excesos, siempre amparado tras el escudo moral de las buenas intenciones.



"Corazón borrado" Llega a Netflix

Como ya es costumbre en la aplicación de streaming, los jueves llegan con gran cantidad de estrenos para el catalogo de opciones a disfrutar en series, video, documentales y películas.

Sobresale la película australiana "Corazón Robado" entre los títulos de esta semana, pero además hay más títulos que llegan hasta tu hogar como la animación anime "Palabras que burbujean como un refresco".

Esta última propuesta en animación trata sobre un muchacho tímido que se expresa con haikus y una joven alegre pero insegura pasan juntos un mágico verano tras conocerse en un día lleno de sol.