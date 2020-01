Controversia por video del Doctor Chapatín donde insinúa que les gustan las niñas menores

CIUDAD DE MÉXICO.- Gran conmoción ha causado un clip de un programa del Doctor Chapatín, que era personificado por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.

El video subido a redes sociales, el Doctor Chapatín es acusado de enamorar a todas las mujeres, incluso a niñas menores de edad.

María Antonieta de las Nieves lee una especie de carta en el sketch que dice:

“Hemos notado que el Doctor Chapatín enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad, ¿sería capaz de casarse con una mujer de 28 años?”, a lo que Chespirito, dentro del personaje, contesta: “Prefiero dos de 14”.



Momentos después, Antonieta de las Nieves lee un telegrama y señala:

Avergüénzome ver Doctor Chapatín enamorar niñas menores de edad”.

En eso el Doctor Chapatín golpea la mesa diciendo: “Falso, falso, me están levantando falsos. No haga caso. Me están levantando falsos ahí, ¿quién firma ese telegrama?”, interroga, a lo que María Antonieta le contesta: “Una niña de 12 años”, y Chapatín remata diciendo: ¿No mandó su fotografía?

Ante este video, el tuitero Roberto Quiroz (@quiroz_71) denunció que: “Esa mentalidad de enamorar menores de edad aprovechándose de su inocencia, ingenuidad y necesidad de un romance, es deplorable y delictivo, enhorabuena el cambio”.

Por su parte, Diana Stark-Lannister (@Diana_Coast), indicó: “La gente de aquel entonces era inteligente y no se ofendía por cualquier cosa. Tenían claro que era un chiste”.

El Doctor Chapatín es un personaje creado e interpretado por el actor mexicano Roberto Gómez Bolaños. Es un médico ya entrado en años, un poco demente, mediocre y olvidadizo.

De carácter irascible, su humor es sarcástico y siempre trae consigo una bolsita de papel, que contiene los rencores, las envidias y sus defectos, para que no se le escaparan nunca y así no soltarlos para ofender a la gente (según dijo Roberto Gómez Bolaños en 2011), que usa para golpear a algunos problemáticos que de alguna manera insinúen que él es viejo.

Cuando él hace su pregunta "¿Insinúa que soy viejo?", generalmente la respuesta es negativa, seguida de cierta afirmación de alguna persona que contradice la primera parte (Ejemplo: No, claro que no, pero qué se me hace que usted la primera vez que viajó fue en el dinosaurio de las 8:30).

El Doctor Chapatín es un viejito tierno y coqueto; es un tanto agitado, y siempre ejerce la profesión de médico durante varias épocas y por situaciones económicas.