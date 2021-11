¿Consuelo Duval es "amiga con derecho" de Emmanuel Palomares?

CIUDAD DE MÉXICO.- Consuelo Duval se ha caracterizado por su larga trayectoria artística y sus distintas participaciones que ha tenido en la televisión, su carisma y belleza ha logrado conectar con el público.

Actualmente la artista forma parte del equipo de conductoras de ‘Netas Divinas’ a lado de Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magún, que constantemente hablan de temas controversiales que hasta se llegan hacer tendencia en redes sociales.

En su más reciente transmisión del programa, tuvieron como invitados a Roberto Palazuelos y Emmanuel Palomares, quien este último ha estado constantemente en algunos episodios.

En algún momento del video, Daniela cuestionó a Palazuelos que sucede cuando una mujer anda “tras sus huesitos” mientras que él se encuentra en una relación o en compromiso con su pareja,

A lo que Roberto Palazuelo reveló que la fidelidad dependía mucho de los valores de cada persona y que cuando sueles estar con una persona de quien realmente estás enamorado es más complicado que suceda.

Yo creo que la fidelidad es una cuestión de honestidad con uno mismo, cuando

eres infiel no le estás haciendo infiel a la otra persona si no a ti mismo, con eso

te contestó toda la pregunta, si está en una relación y estás enamorado no volteas hacia a otro lado" reveló el actor.