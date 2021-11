Consuelo Duval recuerda a Enrique Rocha

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 7 de noviembre se dio a conocer la lamentable noticia de que Enrique Rocha había fallecido, reconocido actor por sus papeles de villano en distintas telenovelas mexicanas.

Desde entonces distintas figuras del espectáculo han manifestado sus condolencias y han ido publicando distintos recuerdos que llegaron a compartir con el reconocido artista, entre ellos Christopher Uckerman, Erika Buenfil, Anahi, Maribel Guardia entre otros.

En esta ocasión Consuelo Duval compartió un emotivo video a lado del actor por medio de su Instagram, en el que se les puede ver al actor, mientras que ella está con el personaje de “Nacaranda” , además de Adrián Uribe que apare como el “Vitor”.

En la grabación se puede ver a Enrique describiendo a una gran mujer, que encaja “perfecto” con el personaje de la actriz, mientras que el “Vitor” se encela por todos los halagos que le dicen a su pareja.

Estoy segura que Dios te recibió en el cielo con tu “wiskcol” BEBOTE! Tu vida dejó huella. Te dedico este video @yolandaamor se cuanto lo amas!! #EriqueRocha Gracias @fanslahorapico por el video” se puede leer en la publicación.

Además Consuelo aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje al actor, además de reconocer la gran amistad que mantenía con Yolanda Andrade, con quien mantenía una relación muy cercana.

En la publicación se pueden leer algunas muestras de cariño por parte de sus fanáticos quienes reconocieron el gran talento que tenía Enrique: “tenía una voz única”, “como olvidar ese programa fue de lo mejor”, “gran actor”, “que descanse en paz”, “fue un genio de la actuación” son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Consuelo Duval superó su adicción con el alcohol

Hace un par de meses la conductora reveló como superó su adicción con el alcohol, situación que casi la hace “tocar fondo”, pero logró salir adelante y poder recuperarse completamente.

"Ya me estaba pasando de copas básicamente, hubo un momento en el que desperté y le dije a Diosito: ´ya no quiero, ya no quiero no acordarme qué pasó ayer, ya no quiero olerles a mis hijos a alcohol, ni que vean que esto es un camino o una solución´”, reveló la actriz.