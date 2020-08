Consuelo Duval no descarta posar desnuda por una buena cantidad de dinero

Ciudad de México.- Consuelo Duval, quien se volvió tendencia en redes sociales luego de darse a conocer unas imágenes en las que aparentemente estaba desnuda en la playa, ahora no descarta posar desnuda a cambio de una buena cantidad de dinero.

Durante su encuentro con la prensa, la actriz negó tajantemente que su cuerpo fuera el que aparece en las fotos, e incluso destacó: “no me le encuero ni a mi novio. O sea, es de ‘apaga la luz… no vayas a ver’. Ahora ya me voy a andar encuerando en el mar, ¡hazme favor!, y luego me meto a una cosa que decía ‘Consuelo Duval encuerada’ hay peores fotos...”.

Al ser cuestionada sobre si hay más fotos truqueadas con su rostro, la también conductora señaló: “No, hay un chorro… entonces hubo muchas cosas que me llamaron la atención, quién tendría el tiempo para hacer eso...”.

De la misma manera, Consuelo externó su descontento con esta situación, sobre todo por la reacción de su familia. “Sabes cuándo no fue padre, cuando lo vio mi hijo y le vi su carita de angustia de… y entonces se me quedó viendo y me dijo ‘ma, ¡qué precio tan caro se paga por esto!’… y le dije ‘pues es la primera vez que lo pago’”.

Acto seguido, Duval reflexionó sobre la situación en que se vio envuelta y no descartó posar desnuda a cambio de una buena cantidad de dinero. “Y es lo que les digo, lo voy a monetizar... quieren ver el cuerpo real... muchos millones de dólares”.

Finalmente, la artista señaló: “Me sentí como vulnerable como hay qué poca m**** te digo… quién se toma el tiempo como para pegar la cara, buscar imágenes, todavía estoy así como… no vayan a creerlo... &%/$... y si fueran reales también saben que tengo el… para decir ‘ya me conocen todita…’, pero no... no he... todavía estoy más buena”.