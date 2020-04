Conoce la sencilla rutina de ejercicio de Jean- Claude Van Damme

El actor Jean Claude Van Damme compartió varios videos de su rutina de ejercicios en casa con todos sus seguidores, durante el período de cuarentena.

El pasado 17 de abril publicó la primera reproducción de una serie de rutinas principalmente de flexibilidad y estiramiento.

En cada video comparte la siguiente reflexión: "Hace años, me lastimé... ¡Así que me rehabilité para tener flexibilidad, destreza y volver a estar en forma! Me gustaría compartirlo contigo ... Es un programa hecho sin pesos con todo lo que puedes usar desde casa".