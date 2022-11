Conoce la reacción de Cynthia Klitbo ante el rompimiento de Niurka Marcos y Juan Vidal

Cynthia Klitbo, quien en ese momento estaba casada con el actor dominicano Juan Vidal, fue de las primeras en reaccionar luego de que Niurka Marcos confirmara su ruptura.

“Yo no voy a negar que estaba ardida, cuando le ven a uno la cara de tarado, sí arde, pero gracias a Dios pues me pagó y demás. Se acabaron en mi vida la historia de gente que llega a abusar”, dijo en primera instancia la artista.

Durante la entrevista para el programa De Primera Mano, la reconocida villana de las telenovelas aseguró que por su parte no atacará a la ex de Juan Osorio por una razón.

Yo soy incapaz de agredir a otra mujer, no la he agredido nunca, ni la agrediré, porque yo creo en la sororidad (solidaridad) femenina, y que las mujeres nos tenemos que apoyar, y que yo sé que ella en el fondo, no la debe de estar pasando nada bien”, expresó.