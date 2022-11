Conoce la razón de Leonardo DiCaprio para no actuar en sagas de películas

Ciudad de México.- Algunos de los reconocimientos que tiene Leonardo DiCaprio a sus 48 años son un Oscar, tres Globos de Oro, un BAFTA y un SAG. De esta forma, se ha consolidado como uno de los favoritos de los directores de Hollywood así como uno de los productores más comprometidos con el deseo de estrenar nuevas obras cinematográficas de alto calibre.

Fue en una entrevista con "Variety", donde el protagonista de "Diamante de sangre" explicó por qué no le llama la atención participar de títulos inscritos en sagas. Lo que reveló el actor es que prefiere realizar siempre obras que tengan un principio y un fin, es decir, películas individuales. Pero no descarta la posibilidad de participar en alguna a futuro.

No quiere decir que no vaya a hacer una película que tenga secuelas", fue parte de su declaración. De hecho mencionó a "El Padrino" como un ejemplo de su interés y conformidad, ya que ha sido un título que ha tenido secuelas exitosas. "Lees el guión, tiene un principio y un final. Es difícil imaginar que vaya a ser resucitada. Simplemente no ha sucedido", ha expresado acerca de sus experiencias actorales cinematográficas.