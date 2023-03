Conoce a cinco actores con Síndrome de Down

Tijuana, BC.- El Síndrome de Down es una condición genética en la que el individuo posee un cromosoma adicional.

De acuerdo con el portal medlineplus, este cromosoma extra cambia la forma en que se desarrollan el cuerpo y el cerebro de un bebé, lo que puede causar desafíos tanto mentales como físicos durante la vida.

A pesar de que el Síndrome de Down no se hereda, un factor que aumenta el riesgo de tener un bebé con esta condición es la edad de la madre. Las mujeres mayores de 35 años tienen más probabilidades de tener un bebé con Down.

¿Cuáles son las características del Síndrome de Down?

Aunque varía en cada persona, quienes tienen esta condición suelen tener discapacidades intelectuales de leves a moderadas, frecuentemente el desarrollo se retrasa.

Además, los rasgos físicos en las personas con Síndrome de Down son comunes e incluyen tener el rostro plano, los ojos que se inclinan hacia arriba, el cuello corto, las manos y pies pequeños, un débil tono muscular y las articulaciones sueltas.

A pesar de los problemas físicos y cognitivos de quien nace con Síndrome de Down, muchas personas han logrado vencer estos obstáculos y sobresalir en distintos ámbitos como el espectáculo.

Por ello, te presentamos a algunas personas son Síndrome de Down que han logrado la fama.

Jamie Brewer

Debutó como actriz en la serie de televisión “American Horror Story: Murder House”, en la que interpretó el papel de Adelaide Langdon. Gracias a su talento tuvo el papel principal en “American Horror Story: Coven”, en la que dio vida a Nam, una joven bruja clarividente.

Además Brewer se convirtió además en la primera modelo con Síndrome de Down en participar en la pasarela de la Semana de la Moda en Nueva York.

Jamie Brewer.famosos

Gloria Ramos

Es una de las protagonistas de la cinta española “Campeones” y es la primera actriz con esta condición nominada a los premios Goya en la categoría de “Mejor Actriz Revelación”.

Gloria Ramos.

Chris Burke

De 1989 a 1993 este actor protagonizó la serie 'Life goes on', en ella interpretaba a Corky, un personaje que representaba el trato que reciben en la familia y la sociedad las persona con Síndrome de Down. Gracias a esta participación consiguió dos nominaciones a los premios Globos de Oro.

Chris Burke.

Lauren Potter

Participó en la serie “Glee” en donde interpreta al personaje de la animadora Becky Jackson, conocida por su lealtad inquebrantable a la entrenadora Sue Sylvester.

En 2011, el entonces presidente Barack Obama la designó integrante del Comité Presidencial para las Personas con Discapacidad Intelectual, donde asesora a la Casa Blanca acerca de cuestiones como la representación y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad intelectual.

Lauren Potter.

Francisco de la Fuente “Paquito”

Este actor mexicano se convirtió en el primero con Síndrome de Down en ganar un premio Ariel en la categoría de mejor revelación masculina, por su participación en la película El Alien y yo. En 2010 cumplió el papel de embajador del equipo de futbol Santos Laguna.