Conmemoran 4 años de la muerte de Avicii

Tijuana, Baja California.- La lamentable muerte del DJ Avicii, siempre será recordadada a través de los años por sus fanáticos. El día de hoy se cumplen 4 años de este suceso. Usuarios en twitter compartieron el hashtag en muestra de recordatorio a su éxitosa carrera musical.

Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, era uno de los artistas más escuchados en el 2018. Algunos de los temas que posicionaron al famoso fueron 'Wake me up', 'Hey Brother' y 'The nights'. El famoso obtuvo a lo largo de su trayectoría 12 premios y 23 nominaciones, entre ellas dos Grammys por mejor grabación Dance.

Entre los rumores sobre si se quito la vida, se dice el sueco sufría una adicción a consumir alcohol y algunas teorías apoyan pudo haberse cortado el cuello o la muñeca con una botella de vino rota.

Sus problemas de salud dieron inicio en el 2012, por ello, había anunciado un retiro de la música a sus seguidores en 2016 pues por este motivo desde el 2014, no pudo cumplir con todos sus compromisos relacionados a su trabajo.

Aunque la pausa de su trayectoría buscaba su recuperación, fue a los 28 años su triste fallecimiento.