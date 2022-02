Confunden a Michelle Renaud con Aislinn Derbez

CIUDA DE MÉXICO.- Michelle Renaud actualmente es una de las actrices más populares de la televisión mexicana, gracias a su carisma y belleza ha logrado ganarse el corazón y cariño del público.

Sin embargo la artista se ha caracterizado por protagonizar un sin fin de polémicas, empezando por la relación que ha mantenido a lado de Danilo Carrera, que ahora al parecer han decidido mantenerla en privado.

Hace unas horas por medio de la cuenta de Instagram de Michelle, dio a conocer que en el foro donde actualmente se encuentra grabando para un nuevo proyecto televisivo, le habían dicho que mantiene un fuerte parecido con la hija mayor de Eugenio Derbez: Aislinn Derbez.

La actriz agregó que en sus redes sociales muchos usuarios ya la habían comparado con la expareja de Mauricio Ochmann, pero que en días pasados asistió al set de grabación y se percató que uno de los portaretratos estaba una imagen de Aislinn en lugar de utilizar una de ella.



El otro día me dijeron que me parezco a Aislinn Derbez y yo dije ay si nos habían dicho, pero se me hace que somos muy diferente” dijo Michelle.