Confunden a 'Geros' con un albañil e intentan sacarlo de fraccionamiento

HERMOSILLO, Sonora.- La pareja del momento Mona y Geros se han viralizado en los últimos meses en las redes sociales por su forma de ser y por compartir detalles íntimos de su vida en sus redes sociales y en esta ocasión contaron otro testimonio que tiene que ver con Geros.



Revelaron que en el nuevo fraccionamiento en el que viven confundieron al joven con un albañil e intentaron sacarlo pues aseguran que en ese lugar las personas que trabajan solo pueden estar hasta las 4 de la tarde y al ver el aspecto del joven lo confundieron y fue cuando pasó el incidente.

Mona comentó que unas vecinas habían visto a Geros y quisieron hablar con el guardia de la entrada para que lo sacara pues no eran horas para que anduviera un trabajador ahí.

La TikToker no pudo evitar reírse cuando le estaba contando la historia a sus seguidores mediante un live en Facebook y admitió que cuando Geros le contó lo que habían hecho las vecinas no se atrevió a reírse para no hacerlo sentir mal y solo le dijo "No hagas caso, a lo mejor saliste muy mugroso" pero él le respondió que se acababa de bañar y llevaba ropa buena

Si bien ha resultado complicado a la pareja de Youtuber adaptarse a su nuevo hogar, parece ser que esta no será la última vez que se verán envueltos en este tipo de controversias.

Te puede interesar: TIK TOK: Tiktoker mexicana admite haber realizado un robo a joven