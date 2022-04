TIK TOK: Tiktoker mexicana admite haber realizado un robo a joven

HERMOSILLO, Sonora- La pareja del momento Mona y Geros se han ganado el corazon de sus seguidores debido a sus divertidos y expontáneos videos donde se muestran hablando a través de transmisiones en Facebook.

Sin embargo en un último video compartido por la pareja se ha vuelto tendencia en redes sociales y se encuentra en medio de una polémica.

Anteriormente fue acusado el joven Geros por golpear supuestamente a uno de sus animales en plena tranmisión en vivo de la pareja y habian estado en medio de una gran polémica pues los usuarios no dejaban de criticarlos y hasta de amenazarlos en las redes.

Ahora es el turno de la mujer Mona pues debido un video igual donde se ve a la chica compartiendo varias de sus anécdotas, y ella admite haber golpeado a una joven y robarle unas botas marca 'Timberland'

Yo siempre había querido unas Timberland, nunca las pude tener porque yo le decía a mi papá: ‘apa, es que yo quiero unas Timberland’, me decía: ‘no, no, es que están muy caras’, estaban en unos como 2, 3 mil, no chicas, no me alcanzaba” cuenta en su transmisión.