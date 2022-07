Confirmado: Aislinn Derbez y Jonathan Kubben terminan su relación

MÉXICO.- Tal parece que Aislinn Derbez y su último novio, Jonathan Kubben, han terminado su relación en buenos términos. Tras una serie de preguntas que sus seguidores le hicieron a la actriz, ella confirmó que había vuelto a estar soltera. Sin embargo, la actriz afirma que está en la mejor etapa de su vida.

La relación con el influencer comenzó a finales del 2021 y, a pesar de que ambos trabajaban por separado, intentaban estar juntos y hacer de sus momentos lo mejor que se pudiera, tal como se ve en sus fotos.

Aislinn expresó en una imagen en la que aparecía con sus amigos:



"Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo"