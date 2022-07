Aislinn Derbez reveló lo que le sucedió al divorciarse de Mauricio Ochmann

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez es una de las actrices con mayor popularidad en el medio del espectáculo, ha sabido destacarse por su trabajo en la televisión y cine, que la ha llevado a ser una de las favoritas.

Sin embargo la hija mayor de Eugenio Derbez desde que dio a conocer su separación con Mauricio Ochmann se ha llegado a ver en distintas polémicas, debido a que ambos han mantenido una buena relación por su hija Kailani.

Hace unas horas la actriz realizó una dinámica en sus redes sociales, donde le pidió a sus seguidores que le preguntaran lo que quisieran, eso pudiera incluir desde su vida personal a laboral.

Una de sus seguidoras le cuestionó cuánto tiempo le habría tomado recuperar su figura después del nacimiento de Kailani, con quien habría subido algunos kilogramos durante el embarazo.

Por su parte Aislinn reveló que le habría tomado dos años para poder volver al peso que tenía antes de tener a su hija, pero reveló que a pesar que mantenía la misma alimentación por cuestión hormonal, salud mental y estrés no lograba perder peso.

Luego enflaque demasiado cuando me divorcié y eso que la alimentación no cambió” escribió en la publicación.

Lo que llamó la atención de los fanáticos de la actriz fue que la artista reveló que cuando se habría separado de Ochmann, sufrió una pérdida de peso importante a pesar de que mantenía una alimentación saludable.

Para finalizar Aislinn Derbez agregó que actualmente intenta comer saludable, comer poca azúcar y harinas, hacer 20 minutos diarios de ejercicio y por supuesto asistir a terapia.

¿Aislinn Derbez tiene nueva pareja?

Desde su separación con Mauricio Ochmann, Aislinn llegó a ser relacionada con Jonathan Kubben con quien aparentemente solo habría durado algunos meses, poco a poco dejaron de aparecer juntos.

En dicha dinámica anteriormente la actriz le preguntaron sobre si tenía una pareja lo que le contestó: “Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera, antes ponía mi atención sólo en la familia y la pareja, ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectado con viejos amigos, conociendo muchos nuevo, diferentes que me llenan muchísimo” comentó la actriz.