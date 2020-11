Confiesa Sofía Castro que dio positivo a Covid-19

Tijuana, BC.- Todos los síntomas de Covid ha tenido Sofia Castro, quien reveló tener el virus, pero ya estar mejor, en tanto su familia celebra en Miami el cumpleaños de su hermana Fernanda Castro.

“Si estuve un poco malita, me dio calentura, me dio mucho dolor de cabeza, tenía muchas náuseas, no he podido comer mucho, la sensación de no poder respirar; la verdad si tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto”, destacó Castro en sus historias de Instagram.

La joven actriz recalcó que tiene un buen doctor a su lado para sobrellevar este episodio en su vida u espera estar mejor, pues tiene compromisos que espera alcanzar a cumplir.

“La sensación de no poder respirar es muy fea, pero gracias a Dios, conforme van pasando los días, me voy sintiendo mejor y va disminuyendo esa sensación”, dijo la hija de Angélica Rivera.

Aclaró estar aislada en su casa, y que curiosamente Pablo, su novio salió positivo, algo que agradece a la vez que recomienda seguir con la responsabilidad de cuidarse, aunque parezca exagerado como ella lo hace.

Y en tanto la hija mayor del productor José Alberto Castro, pasa por este virus, circula un video del festejo de su familia con todo y mariachi.

Se trata del cumpleaños 21 de su hermana Fernanda, y en la imagen se aprecia estar en un restaurante, al son de la música y las bebidas, mientras en la mesa aparecen sus padres.