Confiesa Miley Cyrus que ha tenido 'mucho sexo' por FaceTime para evitar contagio de Covid-19

Ciudad de México.- Miley Cyrus habló sin reservas acerca de cómo ha enfrentado la soltería durante la pandemia en la entrevista que concedió para el show de Howard Stern.

La cantante confesó que, aunque se divirtió en estos meses, ha tratado de actuar de manera responsable, por lo que en el transcurso de la contingencia sanitaria decidió tener sexo a través de FaceTime.

“Tengo mucho sexo en FaceTime, es el sexo más seguro. No tengo Covid. Definitivamente no voy a hacer nada que sea irresponsable para mí o para otras personas ... es simplemente ridículo que las personas no tomen las precauciones adecuadas para protegerse mutuamente”, manifestó.

De la misma manera, la intérprete de Wrecking Ball aclaró su relación con Dua Lipa, luego de que en su video “Prisoner” ambas hicieran pensar a sus seguidores que se habían involucrado íntimamente.

“No tuvimos relaciones íntimas, Dua me lo recuerda constantemente en el video, en realidad nunca he tenido un sueño candente con ella. Creo que la conozco demasiado bien como amiga, pero definitivamente me gusta fingir que lo hemos hecho porque termina dándonos muchas visitas en nuestro video musical. Así que solo es manipulación, solo la manipulación estándar de la cultura pop, mis ganas de tener algo con ella es de un 5 por ciento”, recalcó Miley.

Como se recordará, la artista estadounidense regresó a la vida artística luego de su ruptura amorosa con Cody Simpson, con quien duró escasos 10 meses tras iniciar su romance luego de su abrupta separación con Liam Hemsworth, el que fuera su marido desde el año 2018.