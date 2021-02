Confiesa Angélica Vale que le aplicaron la ley del hielo en uno de sus proyectos

Ciudad de México.- Angélica Vale, quien desde niña se ha forjado un nombre en la carrera artística reveló que además de sus éxitos profesionales, también le ha tocado vivir momentos muy difíciles, como la vez que le aplicaron la ley del hielo en uno de sus trabajos.

Durante la charla que sostuvo con su mamá en el espacio “Angelicales” a través de su canal de YouTube, la hija de Angélica María se sinceró y recordó una de las épocas más complicadas de su trabajo.

“Llegaba yo al camerino y nadie me hablaba, ni hola me decían”, contó la protagonista de “La fea más bella” sin revelar los nombres de esos compañeros del medio ni del proyecto que realizó.

Asimismo, La Vale reconoció que en esa época no le gustaba ir a trabajar por el trato que recibía. “Me preguntaban: ‘¿Estás cómoda en tu trabajo?’ Y yo decía: ‘No, me choca venir’. ¿Cómo iba yo a estar cómoda? Y entonces ellos se enojaban de que yo decía que no estaba cómoda y no estaba contenta en el trabajo, pero ¿cómo iba a estar contenta si me trataban remal, si me hacían jetas, si no me dejaban hacer nada? No, no, horrible”.

Afortunadamente todo cambió cuando realizó otro proyecto. “Todas esas personas que fueron conmigo así después cuando se me dio lo de La parodia me felicitaban mucho, (me decían) ‘ahora sí estás contenta, ahora sí estás feliz’. Y yo les decía: ‘ahora sí, porque ahora sí estoy haciendo lo que me gusta, estoy en un programa en el que puedo imitar, en el que puedo echar relajo’”.

Aunque en este caso no fue por el ambiente de trabajo, la actriz admitió que su paso por el exitoso programa La parodia, especialmente al final, no fue como ella hubiera deseado.

Finalmente, Angélica dijo que tuvo que abandonar ese proyecto porque se sintió encajonada con un personaje, aunque reconoce que no fue intencional, sino que lamentablemente en los guiones no era contemplada porque en la historia muy pocas mujeres han sido reconocidas.

“¿Qué fue lo que pasó al final de La parodia?, yo ya decía: ‘Ya nomás imito a Verónica Castro’. Está padrísimo, pero ya llevaba 5 años imitando a Verónica Castro…’”, contó.

Video: