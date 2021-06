Conductor de “¡Arriba La Tarde!”, de TV Azteca, dio positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los conductores de “¡Arriba La Tarde!”, de TV Azteca, dio positivo a Covid-19 y se encuentra en cuarentena; sería el cuarto integrante de la producción de dicho programa que se contagia del mortal virus, reveló Alex Kaffie.

En su columna Sin Lisonja, el comentarista detalló que el desafortunado que se encuentra en cuarentena por haber dado positivo a la prueba del SARS-CoV-2 es Jorge Zamitiz, encargado de la sección de espectáculos del programa de revista vespertino.

Jorge es la cuarta persona de ese programa de TV Azteca que da positivo en SARS-CoV-2. Gente cercana a él me cuenta que no está hospitalizado, pero la fuerte neumonía que le aqueja lo tiene en cama. ¿Qué estará haciendo mal la televisora del Ajusco que no ha podido frenar los contagios de coronavirus en sus empleados?”, cuestionó Kaffie.