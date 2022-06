Concierto de Nodal en Bolivia fue cancelado a tan solo unas horas antes

CIUDAD DE MÉXICO.-Es común en estos días que Christian Nodal sea un tema recurrente en las redes sociales y por los medios de comunicación; y esto por diversos temas, ya sea por sus pleitos con otros artistas, problemas con sus exfamiliares políticos o por temas de romance, el cantante suele acaparar los reflectores.

Este día Nodal volvió a ser tendencia después de que se diera a conocer que el concierto que tenía programado para la noche de este domingo fuera cancelado, esto a tan solo unas horas antes de que se llevara acabo.

Esta noticia se dio a conocer por medio de las plataformas con un comunicado oficial en el que se hacia saber que : "La presentación prevista para el día de hoy domingo 19 de junio, en el Estadio Rafael Mendoza de la ciudad de La Paz, del cantante Christian Nodal con su tour Forajido queda cancelada", se lee en el documento.

La explicación de que este evento no se llevara acabo fue que se incumplía con el contrato por parte de los organizadores, pero no se dieron mas detalles al respecto.

#DeÚltimo ��#TusNoticias El Viceministro de Defensa de los Derechos del Consumidor, Jorge Silva, informó que se detuvo a tres representantes de la empresa que iba a realizar el concierto de Cristián Nodal en La Paz, por la suspención del concierto y el presunto delito de estafa pic.twitter.com/RwioEfj51M — Bolivia Nueva ''Tus historias... tus Noticias...'' (@BoliviaNueva1) June 20, 2022

La empresa representante se deslindó de la cancelación

JG Music, empresa que representa al cantante se deslindó de cualquier responsabilidad y lamentó que los fans de Christian hayan sido decepcionados: "Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo de responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa", finalizaron.

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que el joven de 23 años da por cancelada uno de sus shows a pocos minutos antes de presentarse, hace unos meses tampoco asistió al evento que tenía planeado en Colombia, argumentando que no pudo viajar a este país a pesar de que lo intentó por todos los medios. Tras dar a conocerse esta situación el público colombiano no lo tomó nada bien y además de criticarlo hicieron destrozos en el lugar del evento.