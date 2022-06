Lupe Esparza reconoce que se equivocó al menospreciar a Christian Nodal

MÉXICO.- Aunque Christian Nodal presume de una de las carreras musicales más exitosas del momento, en México, el sonorense se enfrentó a muchos obstáculos para consolidarse como el artista que es hoy. A finales de mayo, por medio de una dinámica en redes sociales, comentó que varios músicos lo despreciaron en sus inicios.

“Me pisotearon porque me vieron como competencia, no se daban cuenta de que era un niño de 17 años”, dijo Nodal en ese momento.

Uno de ellos fue Lupe Esparza, vocalista de Bronco, quien recientemente reconoció su error al haber subestimado a Nodal. En una emisión de Ventaneando, el cantante admitió que despreció a Nodal cuando causaba sensación en el medio en 2017.

Yo siempre he dicho que cuando sale un artista nuevo y se va a éxito, hace debut a despedida, porque no hay un escalonamiento, pero en este caso con Nodal me equivoqué”, comentó.