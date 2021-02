Con toque mexicano, Derbez y Natalia Almada ganan en Sundance

La edición 2021 de Sundance, el festival internacional de cine independiente más importante del orbe, se vistió la noche de este martes con toques mexicanos al ganar las más recientes cintas de Eugenio Derbez y la realizadora Natalia Almada.

"Coda", donde el comediante mexicano tiene el papel de un maestro de música, obtuvo los premios del Jurado, Dirección, Del Público y el Especial Ensamble Cast (elenco).

"Muchas gracias Sundance maravilloso", dijo Derbez vía remota, acompañado del resto de sus compañeros.

La cinta estadounidense aborda la historia de una chica que entra al coro de su escuela secundaria, donde se siente atraída tanto por su compañera de dúo, como por su pasión por el canto.

El papel de Derbez es el maestro que la anima a seguir adelante, al escuchar en ella algo especial.

"A 'Coda' la abandoné por tres meses: me reuní inicialmente con la directora y hubo ensayos, pero por calendario me tuve que salir y fue doloroso, pero por algo se paró ese rodaje y cuando pensé se había hecho, me volvieron a buscar, había una ventana y finalmente se pudo hacer", recordó en su momento en entrevista.

"Coda" será distribuida en México por Diamond Films, en fecha por confirmar.

En tanto la realizadora mexicana Natalia Almada ("El general") se llevó el galardón a Mejor Documental estadounidense con la producción "Users".

La cinta es una muestra de cómo la tecnología ha impactado en la vida y alterando a las nuevas generaciones.

Diego Luna fue uno de los presentadores oficiales de la noche, también de manera virtual, celebrando la realización del certamen tanto en español, como en inglés.

"Es el momento en que tenemos la necesidad de contarnos nuestras historias y buscar la forma de conectarnos", apuntó "el Charolastra".

Debido a la pandemia por el Covid-19, Sundance se realizó de manera virtual.