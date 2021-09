Con su marca de tequila, Kendall Jenner ayudará a construir casas en Jalisco

MÉXICO.- Kendall Jenner lanzó su marca de tequila a inicios de este año y de inmediato se vio envuelta en la polémica por quienes la acusaron de apropiación cultural. Este 14 de septiembre, en una entrevista para Jimmy Fallon, la empresaria aseguró que su marca de tequila, 818, es sostenible y retribuye a la comunidad de Jalisco.

Kendall Jenner habló de cómo fue para ella empezar con este nuevo proyecto; decidió entrar a la industria del tequila ya que siempre ha sido una de sus bebidas favoritas y descubrió que no hay muchas marcas que sean perfectas para los jóvenes de su generación: accesibles, visualmente agradables, socialmente conscientes y de género neutro, por lo que decidió crear una marca con estas características.

También declaró que fue muy especial para ella empezar el proyecto porque descubrió que la industria está dominada principalmente por hombres y le emocionó entrar al competitivo campo del tequila al ser alguien que viene de una familia femenina muy poderosa.

Al empezar con el proyecto, descubrió que no muchas empresas son amigables con el ambiente por lo que se propuso que su marca buscara la forma de retribuir al planeta por sus recursos. Según afirma, la destilería con la que está trabajando ha encontrado la forma de reciclar fibras de agraves y hacer ladrillos de ellas con los que se construyen viviendas para las comunidades más necesitadas del estado.

Dona parte de las ganancias

Aseguró que como líder de la marca se ha puesto como prioridad que su producto sea sostenible y realizar sus producciones con procesos que no afecten el medio ambiente. Añadió que su empresa está comprometida con un proyecto que se llama 1% for the planet por lo que donan un 1% de sus ganancias a iniciativas ecológicas.

Kendall Jenner llegando a una destileria de Tequila en Jalisco,Mexico (08/09/21) pic.twitter.com/SJ7wZjgTIh — KJAR Media (@mediakjar) September 10, 2021

Se sabe que la modelo ha trabajado en el proyecto desde hace casi cuatro años y se le ha visto participar muy de cerca con la producción. Debido a esto, la opinión del público está dividida entre quienes apoyan el compromiso de Kendall y quienes la ven como una persona que lucra con una cultura ajena.