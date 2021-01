Con festival de monólogos ayudarán a afectados por Covid-19

Tras el cierre de los teatros debido a que la Ciudad de México se encuentra nuevamente en semáforo rojo a casusa de la pandemia del coronavirus, el Foro Shakespeare y La Teatrería unen esfuerzos para realizar el primer Festival de Monólogos online.

Samuel Sosa, organizador del evento, afirmó que será el primer festival virtual, debido a lo que está sucediendo, sobre todo luego que "nos pareció un camino viable apuntalar por grabar un montón de monólogos de los que ya hemos visto, y hay un par de cosas que se estrenan en el marco de este festival".

Óscar Carnicero, CEO de Teatrix México, consideró que se trata de un esfuerzo humano y de recursos humanos, además que desconoce si vaya a existir un festival con la cantidad de monólogos que se ofrecerán.

Serán 21 monólogos que se trasmitirán por 21 semanas, en donde el público podrá divertirse y escuchar sobre diferentes temáticas del 4 de febrero a27 de junio.

La programación del festival arranca del 4 al 7 de febrero con "Coordenadas sutiles", del director Diego del Río, interpretado por Sophie Alexander, siguiendo del 11 al 14 de febrero con "La prietty guoman", a cargo de César Enríquez como actor y director.

"He visto muchos de estos monólogos y la verdad creo que la curaduría fue una cosa padrísima. Creo que en ellos hay demasiados temas muy importantes. Quien no tuvo la oportunidad de verlos, lo podrán hacer ahora; yo me divertí mucho grabándolo", expresa.

La actriz y maestra Ana Francis Mor, quien está a cargo de "El evangelio según Santa Rita", explica que son trabajos en los que, detrás de ellos, existe una gran preparación e investigación.

Contó que para su monólogo le llevó tres años de investigación, de lectura de la biblia y de escritura, por lo que su puesta en escena "es una síntesis de un montón de años, de muchas cosas. Estoy muy orgullosa de cada una de las palabras que están puestas en el monólogo; es transgresor".

Este festival también tiene la finalidad de ayudar al staff y todas las personas involucradas que por el momento están sin empleo a causa de la suspensión de los eventos en vivo.