Con este video Kylie Jenner confirma su segundo embarazo

ESTADOS UNIDOS.- Después de varias semanas de especulaciones, Kylie Jenner finalmente confirmó los rumores de su segundo embarazo a través de un video en su cuenta de Instagram.

El anuncio no es una sorpresa para los seguidores de la joven empresaria ya que varias fuentes dijeron a Pepople hace algunas semanas que la menor de las Kardashian esperaba a su segundo bebé y Caitlyn Jenner habló de más cuando comentó que su nieto 19 estaba en camino y que una nueva entrega estaba en el horno. Aunque en ese entonces no mencionó que se tratara de Kylie, a los fans no les fue difícil llegar a esta conclusión.

Kylie comparte con sus fans

Fue hace apenas una hora que la empresaria publicó en Instagram un video donde documenta cómo fueron las primeras etapas de su embarazo, desde que se entera de su estado hasta algunas de las reacciones de su familia. Al inicio de la cinta se le puede ver sosteniendo la prueba de embarazo que confirmó sus sospechas. También se ve la reacción de Travis Scott al enterarse que será padre una vez más; el cantante mostró su emoción con un tierno abrazo a Kylie.

Así mismo, el video muestra a Kylie acudiendo a sus primeras citas médicas y los ultrasonidos que se realizó, acompañada de la pequeña Stormi, quien no dejó de mostrar su emoción por la noticia. Más adelante podemos apreciar la reacción de Kris Jenner al recibir un sobre que contenía los ultrasonidos. "Es uno de los días más felices en mi vida", dijo la madre de las Kardashians antes de abrazar a Kylie.

La joven madre también dejó ver su vientre que ya se encuentra en crecimiento, así como algunos momentos de una espectacular celebración en la que festeja su cumpleaños y probablemente también la noticia con familiares y amigos. Finalmente, Kylie muestra un sonograma que permitió a sus seguidores escuchar los latidos del bebé y finaliza el video con algunos tiernos momentos en los que Stormie aparece bailando, abrazándola y finalmente besando el vientre de su madre.

La influencer hizo una publicación similar cuando anunció que estaba embarazada de Stormi, en aquel momento el secreto duró casi todo el periodo de gestación y sorprendió a sus fans quienes apenas sospechaban del estado de la joven Jenner. Esta vez, a pesar de que la noticia no fue una gran sorpresa, Kyile causó revuelo en las redes con el video que ya suma más de 6 millones de vistas en apenas una hora de ser publicado.