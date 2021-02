Con emotivo mensaje, Irina Baeva agradeció a sus seguidores por el apoyo brindado tras la entrevista con Yordi Rosado

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de abrir su corazón en una entrevista con Yordi Rosado y contar su versión sobre su relación con Gabriel Soto, Irina Baeva agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y mandó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

En días pasados pudimos ver cómo fue que la actriz y modelo de origen ruso se derrumbó al platicar sobre los inicios de su relación con el actor Gabriel Soto, quien en ese entonces aún estaba casado con Geraldine Bazán, con quien procreó dos hijas.

Irina aseguró que conoció a Soto cuando trabajaron juntos en una telenovela y su relación de amistad se volvió más estrecha cuando protagonizaron una obra de teatro y realizaron las giras; fue cuando Gabriel le dijo que le gustaba y se estaba separando de su esposa.

"Después se dicen tantas cosas, hay muchas versiones y mentiras y cosas ciertas. Lo único que puedo decir es que a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro y que lo sigo haciendo hasta el día de hoy, que lo hice por amor... me enamoré, me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia, que sí tenía un bagaje, que no estaba en mis planes un hombre que se estaba divorciando, que tuviera hijos... pero así pasó, y las cosas se manejaron con mucho errores, fue un proceso muy complicado", expresó la actriz con lágrimas en los ojos.

Agradece a su público

Tras las confesiones de la protagonista de “Vino el Amor”, los internautas mostraron empatía con la artista y le enviaron cientos de mensajes en los que le expresaban su apoyo, su cariño y amor por ella, y disipar los rumores que se decían a su alrededor.

Estoy leyendo mis DM y sólo les quiero decir que no puedo estar más agradecida. Gracias por ver la entrevista con @yordirosadooficial. Gracias por su empatía, su apoyo y solidaridad. Por su cariño! Gracias por darse la oportunidad de conocerme un poco más”, escribió Irina Baeva en sus historias de Instagram sobre una imagen de un atardecer en la playa.

En sus mismas historias posteó imágenes que los mismos seguidores les enviaron en donde están desde algún lugar viendo la entrevista con Yordi Rosado, además de los cientos de mensajes que le enviaron.

Hace pocos días Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron su compromiso en sus redes sociales, con una imagen en la que la pareja se da un beso y mientras Irina abraza a Gabriel, en su mano se puede ver el anillo con el diamante que anuncia el compromiso.

Irina comentó que fue en octubre de 2020 cuando su pareja le entregó el anillo de compromiso, pero no dio detalles sobre la fecha para la boda.