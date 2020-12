Comparte Johny Caz, de Grupo Firme su preferencia sexual

Tijuana, BC.- Johny Caz, integrante de Grupo Firme y hermano de Eduin Caz, líder de la agrupación compartió ser gay, pero dijo no es una salida del closet, porque su familia y amigos siempre lo han sabido.

“Yo en un principio cuando entré a Grupo Firme te pregunté qué onda con el tema y tu me dijiste que sin pedos, como yo toda la vida lo he tomado con una naturalidad muy grande, no vi necesario que se anuncie o que se diga”, recalcó Johny a Eduin.

En un video de 7:42 minutos que compartieron en YouTube, los tijuanenses abrieron su corazón ante las preguntas de los fanáticos, luego de que en su último video “Enloquéceme”, Johny fuera protagonista de una relación con un joven de su mismo sexo.

No señores no es actuado, en efecto soy gay”, puntualizó Johny en una plática junto a Eduin.

Sin tapujos, naturales y sinceros como siempre han sido ellos, así fue que le dieron respuesta a la duda de sus seguidores, sin mayor rodeo y donde Caz siempre le demostró su amor de hermano.

“A quien me pregunté le voy a decir, porque es algo de toda la vida, súper natural para nosotros, es la verdad, es algo que no me avergüenzo”, subrayó el también cantante.

Eduin dijo siempre saludarlo de beso, quererlo igual y no cambiar por eso sus sentimientos.

“Quería que dieras esa respuesta, que la gente no se esté haciendo sus ideas, porque aquí te queremos como eres y desde que entraste a Grupo Firme se te ha recibido con los brazos abiertos”, destacó Eduin.

Foto: Cortesía

Johny explicó que ha veces ellos mismos se hacen esas ideas, y más por que entraría a un grupo del regional, con banda y norteño.

“Cuando me dijeron que yo sería el protagonista de la historia, pues a mi no me gustan las mujeres y con esa naturalidad se hizo”, detalló Eduin, “yo siempre he vivido así, ni siquiera tuve una salida del closet”.

Grupo Firme una de las agrupaciones más fuertes del regional mexicano en la actualidad, su música está en el top de las listas de popularidad y tienen en puerta dos grandes presentaciones en el Staples Center en Los Ángeles, el próximo mes de marzo.

“A lo mejor estamos hablando de un género donde no se había visto algo así, y padre que en un futuro se pueda ver en otras agrupaciones, que se abra esa puerta y que no dependa de quién te enamoras para cumplir el sueño d estar en un escenario”, finalizó Johny Caz.