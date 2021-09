Cómo quemar grasa sin hacer ejercicio, según la ciencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El ejercicio no solo te va a ayudar a ganar fuerza y músculo, también es esencial para quemar grasa, pero eso no quiere decir que no puedas hacer eso (lo de la grasa) de otras formas.

No se puede quemar grasa en una zona en especial, así que, si quieres bajar la del abdomen, los brazos o las piernas, tienes que bajar la de todo el cuerpo al mismo tiempo, eso significa que debes cuidar lo que comes, llevar un estilo de vida saludable y activo (que no necesariamente quiere decir que tengas que ir al gym).

Lo que todos quieren son formas fáciles y rápidas de bajar unos cuantos kilos y que estos sean de grasa (no de agua y tampoco de músculo) y, aunque no hay una fórmula mágica o una pastilla milagrosa, sí hay algunos trucos y buenos hábitos que ayudan a acelerar el proceso y a conseguir buenos resultados (y mantenerlos).

Varios estudios dicen que no solo el ejercicio te puede ayudar a quemar grasa, y Healthline dice que hasta las actividades más simples y comunes pueden tener efectos positivos.

Cuidar tu dieta es importante para controlar tu consumo de grasas

¿Se puede quemar grasa sin hacer ejercicio?

Mastica bien tu comida y olvida las distracciones electrónicas

A tu cerebro le toma un poco de tiempo procesar el hecho de que ya estás lleno, así que, si comes muy rápido, puedes caer en el error de comer demasiado.

Masticar más lento ayuda a que controles mejor la calidad de comida que comes y a que no te excedas. Un estudio reciente encontró que las personas que comen rápido tienen más posibilidades de subir de peso y de padecer obesidad.

Además, los expertos dicen que debes comer sin tu teléfono u otros dispositivos que te distraigan, ya que eso hace que no pongas atención en lo que comes, lo que estás sintiendo y en la señal de que ya estás lleno.



Duerme bien

Sí, no dormir lo suficiente también afecta tu peso. Al dormir, tu cuerpo puede balancear mejor la producción de las hormonas que te hacen sentir hambre, lo que evita que comas demasiado y que caigas en malos hábitos (como comer muy pesado antes de dormir, lo que afecta tus ciclos de sueño y te deja atrapado en un ciclo dañino).

No dormir bien aumenta tus niveles de estrés, y eso puede hacer que sientas más antojos por comida chatarra o poco saludable.

Descansar y dormir tus horas ayudará a que tu cerebro produzca las hormonas necesarias para digerir correctamente tus alimentos.

Usa platos más pequeños para comidas menos saludable

No importa si te sirves el plato más grande de apio, pero no es bueno que te comas una bolsa entera de papas fritas, así que, si vas a tener un snack alto en grasa, azúcar y otros elementos dañinos, entonces debes usar un plato más pequeño, eso va a engañar a tu cerebro para que creas que la porción es más grande y a que te sientas satisfecho con menos.



Come suficiente proteína y fibra

La proteína es esencial para ganar músculo, pero también es lo que hace que te sientas lleno y con energía por más tiempo, lo que va a hacer que consumas menos caloría en general, por eso se recomienda que agregues un poco con cada una de tus comidas.

En el caso de la fibra, este es otro alimento (en especial la fibra viscosa, que se encuentra en los frijoles, espárragos y las naranjas, entre otras cosas) que ayuda a que te sientas satisfecho, además de que un estudio reveló que promueve la pérdida de peso.

No solo el ejercicio es necesario para quemar la grasa, también cuidar lo que consumes y cambar hábitos de vida ayudarán.

Toma agua regularmente y elimina las bebidas con azúcar

Para estar bien hidratado, pero también para controlar el hambre y evitar comer en exceso o por antojos, además, el agua no tiene azúcar o todas esas calorías de los refrescos y otras bebidas que pueden ser dañinas para la salud.

Eliminar las bebidas azucaradas es una de las formas más fáciles de bajar la grasa y el peso, ya que son muchas calorías extra que no aportan nada nutritivo.